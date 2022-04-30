Германия подала на Италию в суд ООН из-за спора о нанесённом нацистами ущербе

«ФРГ… возбудила в Международном суде ООН дело против Италии из-за того, что она [Италия], предположительно, не смогла соблюсти её [Германии] юрисдикционный иммунитет как суверенного государства», — говорится в релизе, опубликованном на сайте суда.
Германия ссылается на предписание ООН 2012 года, которое отменяет необходимость платить компенсации жертвам нацистских преступлений. А Рим руководствуется решением Конституционного суда Италии, который в 2014 году постановил, что обязанность следовать решению 2012 года находится в зависимости от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.
По данным ФРГ, в Италии после предписания ООН было принято по меньшей мере 15 судебных решений относительно претензий к Берлину в связи с «поведением германского рейха во время Второй мировой войны». Для того чтобы форсировать выплату компенсаций в рамках этих разбирательств, там пытаются арестовать немецкое имущество в Риме. Уже к 25 мая Конституционный суд Италии может принять решение о принудительной продаже зданий, в которых располагаются культурные, археологические и образовательные учреждения.
Германия же требует, чтобы Италия гарантировала прекращение действия судебных решений, посягающих на её права, и полностью возместила ущерб. В частности, страна в своём запросе просит гарантий, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения.
Ранее Лайф писал, что суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ на территории Ростовской области. По данным прокуратуры, в общей сложности за время оккупации на территории региона было уничтожено, а также отправлено в концлагеря и на принудительные работы более 200 тысяч советских граждан.