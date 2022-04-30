Город в Колумбии накрыло ядовитой пеной (фото)В городе Москера случилось экологическое бедствие
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
17:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Губернатор Курской области рассказал об обстреле КПП со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли КПП Крупец в Рыльском районе Курской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня, 30 апреля, около 15:30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — рассказал глава области.

29 апреля Старовойт также сообщил об обстреле погранпункта в регионе. По сообщению губернатора, обстрел велся из миномета. Инцидент произошел в восемь утра в граничащем с Украиной селе Крупец.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что атаки ВСУ на находящихся на территории России объекты показывают всю важность достижения поставленных целей проводимой военной спецоперации. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу представил данные по всем подобным ситуациям.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Путин пообещал молниеносные удары в ответ на вмешательство в спецоперацию на Украине
Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Спецоперация на Украине
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У»
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь