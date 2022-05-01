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11:23 (мск), источник: Газета.Ру

ДНР: с прилегающих к «Азовстали» территорий вышли не менее 28 человек

Около 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу «Азовсталь» территорий.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«По подтвержденным данным, среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что подготовка к возобновлению работы началась в Мариупольском морском порту. По информации агентства, сотрудники порта приводят в порядок причалы. Персонал оценивает пригодность оставшейся техники.

Также в порту работают отряды МЧС ДНР, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

До этого генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что ООН работает над организацией эвакуации гражданских лиц из Мариуполя с Российской Федерацией и Украиной.

По словам Гутерриша, президент РФ Владимир Путин согласился с ним, что при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста можно начать эвакуацию гражданских на территорию, которая контролируется правительством Украины.

Генсек ООН подчеркнул, что в текущий момент организация работает над деталями, которые обсуждают в Москве Минобороны РФ и сотрудники ООН.

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