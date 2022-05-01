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12:15 (мск), источник: © РИА Новости

Российские средства ПВО сбили два украинских самолета за сутки

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Подразделения ПВО РФ уничтожили два бомбардировщика Су-24М и две ракеты «Точка-У» войск Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровское Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24М воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловская, Балаклея и Харцизск», — сказал генерал.

Он добавил, что над населенным пунктом Токмак Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Также над населенным пунктом Семеновка Харьковской области уничтожены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

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