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12:00 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: ракетами «Оникс» уничтожен ангар с вооружением из США

Также разрушена взлетно-посадочная полоса военного аэродрома, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. ВС РФ ракетами «Оникс» уничтожили ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Одессы и уничтожили взлетно-посадочную полосу военного аэродрома. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами “Оникс” в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», — сказал Конашенков.

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