Один человек погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Забайкалье

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на аэродроме города Могочи в Забайкальском крае, в результате происшествия погиб один человек. Об этом Лайфу сообщил источник.
Всё произошло в 16:40 по местному времени (10:40 мск). Всего на борту было 15 человек, пятеро пострадали, при этом четверо из них получили незначительные травмы. Предварительно, проблемы начались при посадке вертолёта, люди выпрыгнули из салона на ходу. После аварии судно загорелось, в результате крушения от него осталась лишь груда металла.
Ранее Лайф рассказывал, как пассажирка перехватила управление самолётом и не дала ему упасть на дома. После тридцати минут полёта у опытного пилота произошёл сердечный приступ. Это случилось над коммуной Плуинек на северо-западе Франции.