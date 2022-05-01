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13:02 (мск), источник: Life.ru

Гендиректор «Красной Поляны» Андрей Круковский погиб во время горного спуска

Он руководил курортом с 2019 года и считался одним из лучших топ-менеджеров России. Прощание состоится 3 мая.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор курорта «Красная Поляна» в Краснодарском крае Андрей Круковский погиб во время горного спуска на тропе к Ачипсинской крепости. Об этом говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале.

«Трагически погиб генеральный директор Курорта “Красная Поляна” Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашёл покой в них. В результате падения на тропе к Ачипсинской крепости он получил травмы, несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении.

Круковский руководил «Красной поляной» с 2019 года, он участвовал в создании проекта по строительству канатной дороги на гору Ахун. Гендиректор курорта родился в Москве, закончил Лондонскую бизнес-школу, являлся кандидатом экономических наук и считался одним из лучших топ-менеджеров России. Прощание с Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне.

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