14:21 (мск), источник: Газета.Ру
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о частичном обрушении железнодорожного моста в регионе.
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«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», — написал он в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что ветка использовалась для передвижения товарных составов.
Предварительно, никто не пострадал.
Ранее сообщалось об обрушении автомобильного моста в Краснодарском крае. Обрушение произошло днем 28 апреля около крупной станицы Дербентской, которая находится в 50 км от Краснодара. По мосту проходила асфальтовая трасса к поселку Ильский на федеральной трассе Краснодар-Новороссийск.
В результате в районе происшествия был введен режим ЧС.