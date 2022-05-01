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14:21 (мск), источник: Газета.Ру

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о частичном обрушении железнодорожного моста в регионе.

Источник: Reuters

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что ветка использовалась для передвижения товарных составов.

Предварительно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось об обрушении автомобильного моста в Краснодарском крае. Обрушение произошло днем 28 апреля около крупной станицы Дербентской, которая находится в 50 км от Краснодара. По мосту проходила асфальтовая трасса к поселку Ильский на федеральной трассе Краснодар-Новороссийск.

В результате в районе происшествия был введен режим ЧС.

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