В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны

«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал он, позже уточнив, что пострадал один человек.
«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь» — добавил он.
Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. В частности, на месте происшествия работают подразделения МЧС, заместитель главы области Константин Полежаев и глава Яковлевского городского округа Олег Медведев.
Борисовский и Белгородский районы на юге Белгородской области граничат с Харьковской областью Украины.