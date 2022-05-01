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16:20 (мск), источник: ТАСС

В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны

ТАСС, 1 мая. Пожар вспыхнул на территории объекта Министерства обороны России на границе трех муниципалитетов в Белгородской области. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал он, позже уточнив, что пострадал один человек.

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь» — добавил он.

Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. В частности, на месте происшествия работают подразделения МЧС, заместитель главы области Константин Полежаев и глава Яковлевского городского округа Олег Медведев.

Борисовский и Белгородский районы на юге Белгородской области граничат с Харьковской областью Украины.

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