При ЧП на объекте Минобороны под Белгородом повреждены семь домов

«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объёме», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшему жителю хутора оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Жители хутора находятся в безопасном месте», — подчеркнул губернатор.
Ранее Гладков сообщал, что днем в воскресенье на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Пострадал один человек.
По данным местных Telegram-каналов и пользователей сети «ВКонтакте», инцидент произошел в районе населенного пункта Томаровка. Томаровка — городское поселение в Яковлевском городском округе Белгородской области России. Расположено более чем в 20 километрах от границы с Украиной.