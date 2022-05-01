Город в Колумбии накрыло ядовитой пеной (фото)В городе Москера случилось экологическое бедствие
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
12Космический размах: главные прорывы года
18:23 (мск), источник: © РИА Новости

При ЧП на объекте Минобороны под Белгородом повреждены семь домов

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Семь домов повреждены в результате инцидента на территории одного из объектов Министерства обороны РФ в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объёме», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшему жителю хутора оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Жители хутора находятся в безопасном месте», — подчеркнул губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что днем в воскресенье на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Пострадал один человек.

По данным местных Telegram-каналов и пользователей сети «ВКонтакте», инцидент произошел в районе населенного пункта Томаровка. Томаровка — городское поселение в Яковлевском городском округе Белгородской области России. Расположено более чем в 20 километрах от границы с Украиной.

 В Японии предупредили о конце света без российского газа
Зеленский совершил 'грандиозный провал'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь