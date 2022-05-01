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22:30 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН: в портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна

Около 4,5 млн тонн зерна, находящегося сейчас в портах Украины, невозможно экспортировать из-за того, что морские пути заблокированы. Об этом заявил директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик.

Источник: Reuters

«Сейчас почти 4,5 млн тонн зерна находятся в украинских портах и на судах и не могут быть использованы по назначению», — заявил он в интервью агентству DPA (цитата по ТАСС). «Продовольствие из Украины крайне необходимо миру», — сказал Мартин Фрик.

«Голод не может быть оружием ни в военном, ни в экономическом плане», — добавил он и призвал возобновить поставки продовольствия из этой страны в другие государства, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

Европейские лидеры неоднократно предупреждали о начале мирового продовольственного кризиса на фоне российско-украинского конфликта, поскольку Украина и Россия являются ведущими экспортерами зерновых. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала в марте рост индекса цен на продукты питания на 12,6%, до 159,3 пункта, что стало рекордом с 1990 года. Такой рост обусловлен серьезным повышением цен в первую очередь на растительные масла (на 23,2% за март к февралю) и зерновые (на 17,1%).

Анастасия Ларина

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