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21:39 (мск), источник: © РИА Новости

СК завел дело по статье «теракт» после подрыва моста в Курской области

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после подрыва железнодорожного моста в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК России (террористический акт)», — говорится в заявлении.

По данным СК, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67 километре железной дороги «Суджа-Сосновый Бор» около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение объекта.

Ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Губернатор региона Роман Старовойт назвал произошедшее диверсией.

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