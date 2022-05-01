СК завел дело по статье «теракт» после подрыва моста в Курской области

«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК России (террористический акт)», — говорится в заявлении.
По данным СК, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67 километре железной дороги «Суджа-Сосновый Бор» около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение объекта.
Ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Губернатор региона Роман Старовойт назвал произошедшее диверсией.