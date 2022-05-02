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00:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3

ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня, в 23.53 по тбилисскому времени произошло землетрясение магнитудой 5,3», — сказано в заявлении Центра.

По его данным, эпицентром был город Дманиси. Информации о пострадавших и разрушений пока нет. Толчки чувствовались в столице Грузии.

В свою очередь МЧС Армении сообщило о землетрясении на армяно-грузинской границе, которое произошло в 23.35 (22.35 мск).

«Первого мая в 23.35 (22.35 мск) сейсмологическая сеть регионального центра сейсмозащиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,6 в 13 километрах северо-восточнее села Бавра в армяно-грузинской приграничной зоне. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. Сила толчков в эпицентре составляла 6 баллов», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что землетрясение силой в 5 баллов ощущалось в Ширакской и Лорийской областях, 3−4 балла — в Тавушской области, три балла — Ереване, Котайкской и Арагацотнской областях.

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