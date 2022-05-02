В апреле в мире выявили вдвое меньше случаев ковида, чем в марте

Смертность при этом также упала в два раза и оказалась на самом низком с весны 2020 года уровне. В прошлом месяце из-за коронавируса в мире умерли около 88 тыс. человек.
На первом месте по заболеваемости все еще находится Республика Корея. Там было выявлено около 3,8 млн случаев заражения. Однако это в 2,5 раза меньше, чем месяцем ранее. И если в начале апреля в стране регистрировали около 280 тыс. инфицированных, то сейчас — менее 50 тыс.
Следом за Южной Кореей идет Германия, где с 1 по 30 апреля заболели ковидом свыше 3,3 млн человек. При этом в марте их было почти вдвое больше.
На третьем месте Франция, где за последние четыре недели зарегистрировано 2,9 млн новых случаев. Далее следует Италия, где их было около 1,7 млн. В обеих странах показатели заболеваемости в апреле оказались примерно на том же уровне, что и в предыдущем месяце. Однако если во Франции темпы распространения инфекции к концу месяца упали почти в три раза, то в Италии они наоборот выросли на четверть.
В Японии, как и в Австралии, за месяц зарегистрировали 1,3 млн инфицированных. В них заболеваемость вышла на плато и уже начала постепенно снижаться.
В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в апреле оказалось примерно в четыре раза меньше, чем в марте. При этом сейчас число выявляемых в сутки инфицированных снизилось до уровня сентября 2020 года.
В Таиланде, где в начале весны отмечалась серьезная вспышка инфекции, заболеваемость упала вдвое.
Выше всего смертность по-прежнему в США, где за месяц зарегистрировали 11,5 тыс. летальных случаев, однако это в 2,5 раза меньше, чем в начале весны.
На втором месте Россия, где умерли более 7 тыс. человек (на 58% меньше, чем в марте). Третью строчку теперь занимает Южная Корея — там за прошлый месяц зафиксировали 6,2 тыс. смертей. Это на 2,1 тыс. меньше по сравнению с мартом.
Далее следует Германия, где число умерших второй месяц превышает 5 тыс.