02:59 (мск), источник: © РИА Новости
Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах»
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных разрывах», пострадавших и разрушений нет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор пообещал уточнить остальную информацию утром.
После начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. В воскресенье в Курской области произошла диверсия на железнодорожном мосту дороги Суджа — Сосновый Бор, используемой для передвижения товарных составов.
Кроме того, на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа Белгородской области в тот же день произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны. Повреждения получили семь домов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.