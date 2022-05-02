10:40 (мск), источник: Коммерсантъ
ДНР сообщила о гибели 97 мирных жителей с начала военной операции
В признанной РФ Донецкой народной республике (ДНР) за 75 дней погибли 97 мирных жителей, 428 получили ранения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его данным, в числе погибших трое детей. Еще 36 детей были ранены. Также были повреждены 2958 жилых домов и 640 объектов гражданской инфраструктуры, говорится в отчете СЦКК, опубликованном в Telegram.
Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. По данным ООН, с начала боевых действий погибли 2899 мирных жителей Украины, 3235 получили ранения.
Лаура Кеффер