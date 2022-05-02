Город в Колумбии накрыло ядовитой пеной (фото)В городе Москера случилось экологическое бедствие
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
8Полет Гагарина в цифрах
10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

ДНР сообщила о гибели 97 мирных жителей с начала военной операции

В признанной РФ Донецкой народной республике (ДНР) за 75 дней погибли 97 мирных жителей, 428 получили ранения.

Источник: AFP 2022

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его данным, в числе погибших трое детей. Еще 36 детей были ранены. Также были повреждены 2958 жилых домов и 640 объектов гражданской инфраструктуры, говорится в отчете СЦКК, опубликованном в Telegram.

Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. По данным ООН, с начала боевых действий погибли 2899 мирных жителей Украины, 3235 получили ранения.

Лаура Кеффер

 Набиуллина сообщила, когда экономику РФ ожидает самое тяжелое время
Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов
Спецоперация на Украине
Володин назвал поставщиков оружия Украине военными преступниками
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь