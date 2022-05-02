19:35 (мск), источник: ТАСС
В больнице от ожогов умер третий пострадавший при пожаре на Пермском пороховом заводе
Пожар на производственном участке произошел в ночь на 2 мая.
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ПЕРМЬ, 2 мая. /ТАСС/. Работник Пермского порохового завода, получивший ожоги при пожаре, умер в больнице. Таким образом, общее число погибших в результате происшествия возросло до трех, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.
«Один человек погиб на месте, двоих госпитализировали. Один из них умер ночью от ожогов в больнице и другой — сегодня вечером», — сказал собеседник агентства.
Пожар на производственном участке Пермского порохового завода произошел в ночь на понедельник. По данным региональной Государственной инспекции труда, произошло возгорание продукции. Комиссия по расследованию устанавливает причины произошедшего.