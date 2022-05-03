01:25 (мск), источник: Коммерсантъ
Жители Белгорода сообщают о звуках взрыва в городе
В центре Белгорода был слышен громкий звук взрыва, передает корреспондент «РИА Новостей». В соцсетях публикуют видео, на которых слышен звук взрыва.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Несколько жителей подтвердили агентству, что слышали звук. Сразу после него на улицах сработали автомобильные сигнализации. Как отмечает «РИА Новости», в небе над Белгородом не видно следов работы систем противовоздушной обороны.
В Белгородской области и других регионах, которые граничат с Украиной, последние недели регулярно происходят взрывы. Накануне, 2 мая, губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде произошло два «сильных разрыва». С чем они связаны до сих пор неизвестно.
Глава региона утверждает, что «выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции».
Леонид Уварчев