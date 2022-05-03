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01:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Жители Белгорода сообщают о звуках взрыва в городе

В центре Белгорода был слышен громкий звук взрыва, передает корреспондент «РИА Новостей». В соцсетях публикуют видео, на которых слышен звук взрыва.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько жителей подтвердили агентству, что слышали звук. Сразу после него на улицах сработали автомобильные сигнализации. Как отмечает «РИА Новости», в небе над Белгородом не видно следов работы систем противовоздушной обороны.

В Белгородской области и других регионах, которые граничат с Украиной, последние недели регулярно происходят взрывы. Накануне, 2 мая, губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде произошло два «сильных разрыва». С чем они связаны до сих пор неизвестно.

Глава региона утверждает, что «выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции».

Леонид Уварчев

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