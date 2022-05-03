В Ереване задержали 70 протестующих и сына второго президента Армении

Кочарян во время задержания заявил участникам марша, что «борьба продолжается». По данным издания, c утра 3 мая были задержаны 70 человек.
В пресс-службе полиции пояснили, что задержания происходили на основании статьи 182 Кодекса об административных правонарушениях Армении — по подозрению в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Задержания проходили с применением грубой силы, отмечает News.am.
Армянская оппозиция 1 мая объявила о начале со следующего дня «масштабных акций гражданского неповиновения». Основное требование протестующих — отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна.
2 мая сотрудники полиции задержали 189 участников массовых протестов. Их подозревают в неподчинении законным требованиям полиции. Среди задержанных — лидер движения «Азатагрум» и экс-руководитель российского общества «Царьград» в Армении Микаэль Бадалян, член партии «Родина» Арсен Бабаян и Армен Ашотян — вице-президент Республиканской партии Армении, партии бывшего президента Сержа Саргсяна.
Утром 3 мая акции протеста в Ереване продолжились, протестующие перекрыли несколько центральных улиц и зажгли фаеры.