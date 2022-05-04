Российские силовики обнаружили пыточную камеру в Херсонской области

«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе “Старый дуб” на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», — сказал один из участников операции.
На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.
По словам собеседника агентства, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковых транспортировочных чехлов от американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов. Все это также можно заметить на кадрах съемки.
Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по фактам пыток российских военнопленных украинскими боевиками.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.