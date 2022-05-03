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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские неонацисты обстреливают открытые Россией гумкоридоры

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские неонацисты обстреливают открытые Россией гуманитарные коридоры, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию и начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: РИА "Новости"

Он добавил, что с 4 марта при строгом соблюдении норм международного права ежедневно с 08:00 до 20:00 без ограничений российские войска открывают гуманитарный коридор на мариупольском направлении для эвакуации мирных жителей в любом избранном ими направлении — как на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, так и в подконтрольные киевским властям районы. Помимо этого, с 10:00 открываются коридоры на донецком, луганском, крымском и харьковском направлениях.

«На всех маршрутах российские военнослужащие совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают “режим тишины”», — подчеркнул генерал.

При этом киевские власти его нарушают.

«Средствами объективного контроля зафиксированы многочисленные обстрелы открытых гуманитарных коридоров боевиками националистических батальонов из стрелкового оружия и минометов», — подчеркнул генерал.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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