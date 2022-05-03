Россия эвакуировала более 1,1 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР

«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенок, а всего с начала специальной военной операции — уже 1 103 701 человек, из которых 197 927 детей», — сказал генерал.
Он отметил, что в субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.
С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением положенных социальных выплат.