Украинский военнопленный призвал не бояться сдаваться российским военным

«Лежал, не мог ничего… контуженный, глаза открыл: уже темно, дождь шел. Потом слышу голоса, хотел кричать, получилось все-таки, ребята меня вытащили… ваши ребята. Привели, посадили, дали вот эту курточку, говорят, она хоть мокрая, но хоть чуть-чуть от ветра… дали воды попить», — рассказывает военнопленный Александр.
Его напоили чаем, дали чистую сухую футболку и трусы. «Я сколько был здесь, я был або (или — ред.) дядя Саша, або Александр Михайлович. Это и есть воспитание», — сказал он.
Александр утверждает, что ни разу на него никто не ругался, все относились по-человечески. «Не бойтесь сдаваться, ребята, никто вас, как рассказывают, не убивает… всё нормально, все хорошо, отношение по-человечески», — заключил он.
Другой военнопленный рассказал о нравах в армии Украины.
«Находясь в расположении вблизи дач, разбирали гражданские дачи на стройматериалы. Но так как… до нас там находилась 28-я бригада, были они уже разграблены… довольствовались уже малым», — заявил Николай Алексеенко.
По его словам, подобные приказы отдавали командиры рот со словами «вам надо, идите и снимайте». Железные двери солдаты использовали, чтобы улучшить жилищные условия в блиндажах, отметил пленный.
При этом их подразделение находилось «в довольно-таки благоприятных условиях» в частном доме с ванной в Новотроицком, добавил он.