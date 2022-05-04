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10:47 (мск), источник: Известия

ВС РФ сбили четыре снаряда РСЗО «Смерч» на Украине

В воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта великая Камышеваха на Украине. Об этом сообщил в понедельник, 4 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: Известия

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», — сказал Конашенков.

По его словам, в том числе были уничтожены пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск, три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Новость дополняется.

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