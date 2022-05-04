11:59 (мск), источник: ТАСС
Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.
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«На освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — сказал Шойгу.
По словам Шойгу, российская армия в ходе специальной военной операции вместе с подразделениями ЛНР и ДНР расширяет контроль над территориями этих двух республик. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», — отметил министр.
«США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — сказал Шойгу.
По его словам, в ходе спецоперации российские военнослужащие «проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса». «Российские вооруженные силы продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим», — заявил Шойгу.
При этом он отметил что российские военнослужащие «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», — сказал министр. По его словам, российские военные активно оказывают гуманитарную помощь гражданам освобожденных городов. «Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населенных пунктов получили 17 тыс. 567 тонн грузов», — сообщил Шойгу.
ВС РФ продолжают попытки убедить националистов, блокированных на «Азовстали», выпустить мирных жителей и сложить оружие, добавил он. «В соответствии с поручением верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода “Азовсталь”, надежно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки», — сказал Шойгу.