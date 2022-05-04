ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Харьковской области

По словам пострадавшего местного жителя, семидесятиоднолетнего пенсионера Виктора, один из таких снарядов упал к нему в огород. Мужчина получил множественные осколочные ранения и сейчас находится в больнице города Волчанска.
Жителей села эвакуируют бойцы Народной милиции ДНР, которые несут службу на этом направлении.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.