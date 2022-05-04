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20:45 (мск), источник: ТАСС

Усманов опротестовал свое включение в санкционный список ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Предприниматель Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Информацию об этом подтвердили в среду ТАСС в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Иск господина Алишера Усманова против Совета [ЕС] подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», — сообщили в пресс-службе.

Даты слушаний пока не назначены.

Совет ЕС 28 февраля включил Алишера Усманова наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и деятелями культуры в черный список лиц, которые, по мнению Брюсселя, способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в ЕС заморожены.

Всего в этот список на данный момент входит 1 091 человек, в том числе свыше 30 бизнесменов и 80 организаций.

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