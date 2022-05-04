Усманов опротестовал свое включение в санкционный список ЕС

«Иск господина Алишера Усманова против Совета [ЕС] подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», — сообщили в пресс-службе.
Даты слушаний пока не назначены.
Совет ЕС 28 февраля включил Алишера Усманова наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и деятелями культуры в черный список лиц, которые, по мнению Брюсселя, способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в ЕС заморожены.
Всего в этот список на данный момент входит 1 091 человек, в том числе свыше 30 бизнесменов и 80 организаций.