Кадыров рассказал о возвращении в Рубежное «нормальной человеческой жизни»

«Для города воспоминания о приверженцах Третьего рейха остаются в прошлом. Возвращается нормальная человеческая жизнь. Этому активно способствует Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Помощь для людей направляется непрерывно», — написал Кадыров в Telegram и опубликовал видео с жителями города в очереди за помощью фонда. Он добавил, что жители Рубежного в последнее время жили впроголодь, испытывая большие трудности даже с водой, а сейчас они «свободны от ярма нацистов» и «выходят из состояния отчаяния и безысходности».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.