Минобороны сообщило о поражении артиллерией РФ украинской батареи систем «Град»

«Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал он.
Конашенков добавил, что российские средства ПВО в течение дня сбили шесть украинских беспилотников и два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч». «Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный», — информировал он.
По словам Конашенкова, также в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».
Авиация ВКС России, как отметил генерал-майор, поразила 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, уничтожено до 310 националистов. «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники [Вооруженных сил Украины]. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники», — сказал Конашенков.
Конашенков информировал, что более 700 беспилотных летательных аппаратов и почти 300 зенитных ракетных комплексов Украины уничтожено с начала специальной военной операции.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2 817 танков и других боевых бронированных машин, 323 установки реактивных систем залпового огня», — сказал он. Генерал-майор уточнил, что в ходе специальной военной операции уничтожены 1 292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 624 единицы специальной военной автомобильной техники.