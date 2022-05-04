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21:22 (мск), источник: ТАСС

Минобороны сообщило о поражении артиллерией РФ украинской батареи систем «Град»

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские артиллеристы поразили украинскую батарею систем залпового огня «Град» и 83 района сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал он.

Конашенков добавил, что российские средства ПВО в течение дня сбили шесть украинских беспилотников и два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч». «Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный», — информировал он.

По словам Конашенкова, также в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».

Авиация ВКС России, как отметил генерал-майор, поразила 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, уничтожено до 310 националистов. «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники [Вооруженных сил Украины]. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники», — сказал Конашенков.

Статистика с начала операции

Конашенков информировал, что более 700 беспилотных летательных аппаратов и почти 300 зенитных ракетных комплексов Украины уничтожено с начала специальной военной операции.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2 817 танков и других боевых бронированных машин, 323 установки реактивных систем залпового огня», — сказал он. Генерал-майор уточнил, что в ходе специальной военной операции уничтожены 1 292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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