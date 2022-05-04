ВС России откроют гумкоридор 5−7 мая для эвакуации с «Азовстали»

«В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая 2022 г. открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината “Азовсталь” для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти», — отмечается в заявлении.
В штабе уточнили, что в указанный период российские войска и формирования ДНР «в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние».
Они обеспечат вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные украинским властям районы.
Ранее благодаря режиму тишины с территории «Азовстали» и из близлежащих кварталов удалось вывести несколько сотен мирных граждан.
В частности штаб территориальной обороны ДНР сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Накануне в Минобороны заявили, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории завода удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Всех их эвакуировали в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.