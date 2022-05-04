Как быстрее избавиться от кредита в условиях санкцийВ ЦБ назвали пять способов быстрее погасить кредит
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
35Прощание с Владимиром Жириновским
21:55 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России откроют гумкоридор 5−7 мая для эвакуации с «Азовстали»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России с 5 по 7 мая откроют гумкоридор для эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе, говорится в заявлении российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Источник: © РИА Новости

«В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая 2022 г. открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината “Азовсталь” для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти», — отмечается в заявлении.

В штабе уточнили, что в указанный период российские войска и формирования ДНР «в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние».

Они обеспечат вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные украинским властям районы.

Ранее благодаря режиму тишины с территории «Азовстали» и из близлежащих кварталов удалось вывести несколько сотен мирных граждан.

В частности штаб территориальной обороны ДНР сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Накануне в Минобороны заявили, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории завода удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Всех их эвакуировали в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Экс-депутат Рады заявил о начале 'присоединения' запада Украины к Польше
В Турции назвали Зеленского 'глупым комиком' после слов о россиянах
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Володин назвал поставщиков оружия Украине военными преступниками
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь