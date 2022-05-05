Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе

«Итоги дня спецоперации в луганском направлении: полностью освобожден населенный пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов под руководством … генерал-майора Шарипа Делимханова совместно с народной милицией ЛНР и сил Минобороны РФ стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинствовали бандиты», — сообщил глава Чечни.
По его словам, в настоящее время в Светличном «завершается зачистка».
«Более того, наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного пункта — поселка Нижнее. Это отличные результаты работы, которую наши бойцы проделали очень грамотно», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что следующий этап на освобожденных территориях — проведение гуманитарных мероприятий. Глава Чечни заявил, что будет сделано все для максимально быстрого восстановления нормальной жизни как в Светличном, так и в других районах Донбасса. Он поблагодарил всех бойцов, которые справились с поставленной задачей по освобождению Светличного.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.