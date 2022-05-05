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10:10 (мск), источник: © РИА Новости

В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике перехватили беспилотник со взрывчаткой, заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сохраняется красный, повышенный код террористической угрозы. Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра “Маяк”. Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии», — сказал глава МИД.

Он уточнил, что специалисты отследили перемещения дрона и пришли к выводу, что его запустили с территории Украины, в шести километрах от границы Приднестровья.

Двадцать шестого апреля на территории радиотелецентра «Маяк» прогремели два взрыва, которые повредили самые мощные антенны. За день до этого произошел теракт в Тирасполе — по зданию Министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Кроме того, прогремел взрыв поблизости от воинской части в селе Парканы.

В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности, Следственный комитет республики возбудил уголовные дела. По словам президента ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов ведут на Украину.

В свою очередь, вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что причиной этих инцидентов стало противостояние внутри самой ПМР.

На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.

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