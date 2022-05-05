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10:32 (мск), источник: © РИА Новости

Два белгородских села обстреляли со стороны Украины

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Белгородские села Журавлевка и Нехотеевка подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — написал он.

О подробностях случившегося губернатор пообещал рассказать позже.

После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. В Нехотеевке и Журавлевке, которые расположены в непосредственной близости от границы, последний раз это случилось 25 апреля, тогда получили ранения два человека. Кроме того, 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны в Белгородской области. Украинская сторона также не раз открывала огонь по приграничным селам в Курской и Брянской областях.

Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.

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