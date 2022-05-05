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10:40 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили две пусковые установки комплекса «Точка-У» на Украине

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ракетные войска России уничтожили два пункта управления украинских войск, две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину ракетного комплекса «Точка-У», а также артиллерийскую батарею, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса “Точка-У”, — сказал Конашенков на брифинге.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря.

В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

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