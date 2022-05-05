СБУ объявила о задержании в Испании блогера Анатолия Шария

Как сообщает пресс-служба СБУ, Шария 4 мая задержала испанская полиция. «Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — сказано в заявлении СБУ, опубликованном в официальном Telegram-канале.
На Украине Анатолия Шария подозревают в госизмене (ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (ст. 161 УК Украины).
Следствие считает, что Шарий вел противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. «Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — добавили в пресс-службе СБУ.
Анатолий Шарий находился в розыске на Украине с 25 февраля 2021 года. В 2012 году он получил статус беженца в Литве, в 2015 году в стране заявили, что инициировали процедуру лишения его статуса беженца. Как сообщал литовский портал Delfi.lt, в январе 2022 года Шария окончательно лишили статуса беженца.
В 2013 году его уже арестовывали в Нидерландах по запросу Украины, тогда суд отказал Украине в экстрадиции блогера.