В России выявили 5 011 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за сутки госпитализировали 3 248 человек, что на 132,3% больше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 1 398 случаев госпитализации. Количество госпитализаций выросло в 66 регионах РФ, снизилось — в 12. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 8 723, до 17 578 659, сообщили в оперативном штабе.
Днем ранее там сообщали о 6 664 вылечившихся.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 139, до 376 560, сообщили в оперштабе.
Днем ранее было зарегистрировано 129 смертей.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.