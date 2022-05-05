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11:20 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 5 011 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 011, до 18 211 178. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

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11:43 (мск)164 человека с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки
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Источник: РИА "Новости"

В России за сутки госпитализировали 3 248 человек, что на 132,3% больше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 1 398 случаев госпитализации. Количество госпитализаций выросло в 66 регионах РФ, снизилось — в 12. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

Число выздоровевших

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 8 723, до 17 578 659, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее там сообщали о 6 664 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,5% от общего числа заразившихся.

Число смертей

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 139, до 376 560, сообщили в оперштабе.

Днем ранее было зарегистрировано 129 смертей.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

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