Песков назвал заявления боевиков с «Азовстали» схожими с требованиями террористов

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода [»Азовсталь«], то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах», — отметил представитель Кремля.
Он заверил, что президент РФ Владимир Путин в курсе выдвинутых боевиками требований. «Разумеется, президент получает всю полноту информации. И, конечно, он все знает», — сказал пресс-секретарь.
Говоря о реакции на эти предложения, Песков пояснил: «Дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода. Здесь мы ничего говорить или комментировать не можем».
21 апреля Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм «Азовстали» и приказал его отменить, поручив военным заблокировать эту промзону так, «чтобы муха не пролетела».
4 мая Шойгу на селекторном совещании сообщил, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру «Азовстали», Вооруженные силы России продолжают попытки убедить их сложить оружие и выпустить мирных жителей. В среду Песков заявил, что российские войска не штурмуют территорию завода, но подавляют попытки блокированных там боевиков выйти на огневые точки.