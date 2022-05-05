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13:33 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал заявления боевиков с «Азовстали» схожими с требованиями террористов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Предложение украинских боевиков на заводе «Азовсталь» в Мариуполе обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты очень похоже на требования, выдвигаемые террористами. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода [»Азовсталь«], то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах», — отметил представитель Кремля.

Он заверил, что президент РФ Владимир Путин в курсе выдвинутых боевиками требований. «Разумеется, президент получает всю полноту информации. И, конечно, он все знает», — сказал пресс-секретарь.

Говоря о реакции на эти предложения, Песков пояснил: «Дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода. Здесь мы ничего говорить или комментировать не можем».

21 апреля Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм «Азовстали» и приказал его отменить, поручив военным заблокировать эту промзону так, «чтобы муха не пролетела».

4 мая Шойгу на селекторном совещании сообщил, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру «Азовстали», Вооруженные силы России продолжают попытки убедить их сложить оружие и выпустить мирных жителей. В среду Песков заявил, что российские войска не штурмуют территорию завода, но подавляют попытки блокированных там боевиков выйти на огневые точки.

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