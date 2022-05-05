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17:27 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Ясиноватую, повреждены медучреждения и многоквартирные дома, сообщил штаб ДНР.

Источник: © РИА Новости

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой. В результате обстрела повреждения получили целый ряд многоквартирных домов в мкр-н Зорька, по улице Школьной и Орджоникидзе … Украинские снаряды повредили и медучреждения в Ясиноватой по улицам Молодежной и Школьной», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Под обстрел попали и десятки частных жилых домов по улицам Октябрьская, Крымская, Белинского, Димитрова, Чкалова, Зои Космодемьянская, Бабушкина, Кубанская и Молодежная.

«В результате обстрела все дома остались без остекления, разбиты кровля и разрушены стены», — заявили в штабе.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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