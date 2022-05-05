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20:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России поразили 45 военных объектов на Украине

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские воздушно-космические войска поразили за день 45 украинских военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены сорок пять военных объектов Украины», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что среди пораженных объектов два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской народной республики.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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