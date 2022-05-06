Пентагон опроверг сообщения о передаче Украине данных о крейсере «Москва»

«У украинцев есть свои собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли», — пояснил он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская стороны передавала украинским военным разведданные о местонахождении российского корабля.
В ночь на 14 апреля Министерство обороны сообщило, что на крейсере «Москва» начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. В результате происшествия один человек погиб, еще 27 военных пропали без вести, остальных 396 членов экипажа удалось эвакуировать. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.
Позднее стало известно, что из-за полученных повреждений корабль затонул во время буксировки.