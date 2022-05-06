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10:20 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ДНР освободили 176 населенных пунктов

ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Силы ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 176 населенными пунктами, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики.

Ранее штаб сообщал, что силы ДНР освободили 175 населенных пункта.

«По состоянию на 6 мая 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 176 населенными пунктами, включая Троицкое», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

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