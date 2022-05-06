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10:26 (мск), источник: © РИА Новости

Более 13,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Более 13,5 тысячи беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении.

Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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