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11:41 (мск), источник: m24.ru

В Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП с участием Некоглая

В столичной Госавтоинспекции раскрыли подробности аварии с участием стримера Некоглая.

«Водитель арендованного автомобиля Kia Rio — мужчина, 1990 года рождения, проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Porsche Panamera, после чего каршеринговый автомобиль произвел столкновение с автомобилем ГАЗель, осуществляющим прикрытие рабочих проводивших дорожно-ремонтные работы», — отмечается в сообщении ГИБДД в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что в результате проведенной проверки было установлено, что водитель каршерингового автомобиля управлял им, используя личный аккаунт.

«В 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж вождения с 2016 года», — заявили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

ДТП произошло на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал в ночь на 6 мая. Участниками аварии стали Porsche, а также каршеринговый автомобиль Kia и грузовик. За рулем Porsche находился стример Некоглай.

Молодой человек заявил, что авария произошла не по его вине. Он рассказал, что каршеринговый автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. Некоглай сообщил, что получил сотрясение мозга. Вместе с ним в машине находился боец ММA Асхаб Магомедов, он также получил травму головы.

В результате аварии водитель каршеринга от полученных травм скончался на месте. Трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП столичными правоохранителями было возбуждено уголовное дело.

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