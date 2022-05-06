ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов на территории завода «Энергомашспецсталь»

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода “Энергомашспецсталь” в городе Краматорск», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, также в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У». «Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — добавил он.
Средства ПВО РФ сбили в районе ЛНР один Су-25 и один МиГ-29 Украины, а также четыре ракеты «Точка-У», заявил Конашенков. По словам генерала, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Барвенково, Балаклея Харьковской области, Старомихайловка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Первомайск Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппарата, 290 зенитных ракетных комплексов, 2 854 танка и другие боевые бронированные машины, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1 338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 683 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.
Авиация России за ночь поразила 24 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.