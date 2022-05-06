11:23 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 5 541 случай заражения коронавирусом за сутки
Госпитализировали 2 845 человек.
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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 541, до 18 216 719. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.
За сутки госпитализировали 2 845 человек, что на 12,4% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 3 248 случаев госпитализации. Количество госпитализаций снизилось в 46 регионах РФ, выросло — в 32. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.
Число летальных исходов возросло на 136, до 376 696. Днем ранее было зарегистрировано 139 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%.
За сутки выздоровели 9 408 человек. Общее число вылечившихся составило 17 588 067. Днем ранее сообщали о 8 723 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,5% от общего числа заразившихся.
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