Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов

«Генеральной прокуратурой РФ в Хамовнический районный суд Москвы направлен иск к Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также одной из офшорных компаний Port Petrovsk Limited на общую сумму 750 миллионов долларов. Эти средства являются незаконным доходом, полученным преступным путем. В четверг, 5 мая, в суде состоялось первое заседание по иску», — сказал собеседник агентства.
Магомедовых обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Они были арестованы в марте 2018 года в Москве, с тех пор находятся под стражей. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов «Суммы» перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.