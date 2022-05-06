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14:04 (мск), источник: ТАСС

На Украине расследуют незаконное использование полученных от Запада машин скорой помощи

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины расследует незаконное использование предоставленных Западом в рамках гуманитарной помощи пяти машин скорой помощи генеральным директором больницы в Черновицкой области.

Источник: AP 2022

«По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды Вооруженных сил Украины и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь в виде пяти карет скорой для личного обогащения. По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Вместо этого они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале офиса генпрокурора.

В настоящий момент следователи проводят досудебное расследование, устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к незаконному присвоению гуманитарной помощи.

Случай незаконного использования гуманитарной помощи также зафиксирован во Львове.

Как сообщил офис генпрокурора, были задержаны два жителя Львовской области, которые «организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного в качестве гуманитарной помощи».

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