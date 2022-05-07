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04:55 (мск), источник: ТАСС

Власти Кубы сообщили о 22 погибших при взрыве в отеле в Гаване

В больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних.

Источник: AFP 2022

ГАВАНА, 7 мая. /ТАСС/. Не менее 22 человек погибли в пятницу при взрыве в отеле «Саратога» в центре столицы Кубы. Такие данные обнародовало правительство республики на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о 18 жертвах.

По данным властей, погиб «21 взрослый и один ребенок». В больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних, иностранцев среди них нет. Сведений о завершении поисково-спасательной операции пока обнародовано не было.

В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке соответствующего оборудования.

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