04:55 (мск), источник: ТАСС
Власти Кубы сообщили о 22 погибших при взрыве в отеле в Гаване
В больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних.
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ГАВАНА, 7 мая. /ТАСС/. Не менее 22 человек погибли в пятницу при взрыве в отеле «Саратога» в центре столицы Кубы. Такие данные обнародовало правительство республики на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о 18 жертвах.
По данным властей, погиб «21 взрослый и один ребенок». В больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних, иностранцев среди них нет. Сведений о завершении поисково-спасательной операции пока обнародовано не было.
В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке соответствующего оборудования.