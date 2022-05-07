Как быстрее избавиться от кредита в условиях санкцийВ ЦБ назвали пять способов быстрее погасить кредит
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
08:42 (мск), источник: © РИА Новости

В пригороде Северодонецка идут бои

ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Стрелковые бои идут в пригороде Северодонецка, на одной из баз националистов обнаружена винтовка американского производства, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения <…> продолжают продвигаться на северодонецком направлении. Здесь активно работают снайперы и беспилотники противника», — рассказали журналистам в пресс-службе.

В одном из детских оздоровительных лагерей, превращенном боевиками в опорный пункт, нашли винтовку американского производства, которую использовали для снайперского огня. Как утверждается, владелец бросил ее при отступлении у огневой точки.

«Винтовка американского производства, в кейсе для неё патроны калибра 5,56 мм. Коллиматорный прицел», — заявил официальный представитель луганского ведомства Иван Филипоненко.

Ранее в российском Минобороны заявили, что украинские силовики укрепили позиции на северодонецком предприятии «Азот» и разместили там тяжелое вооружение. В ведомстве также утверждают, что они удерживают в заложниках около тысячи человек — как сотрудников, так и местных жителей.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Справка
Как изменилась ситуация на Украине за прошедшее с 24 февраля времяЗа два месяца военной спецоперации на Украине страну покинули 5 млн человек, в апреле Россия объявила о начале второго этапа кампании
 'Кем себя возомнил?' Турки возмутились словами Зеленского о россиянах
Как разведданные США привели к гибели российских военных
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Володин назвал поставщиков оружия Украине военными преступниками
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь