В пригороде Северодонецка идут бои

«Подразделения <…> продолжают продвигаться на северодонецком направлении. Здесь активно работают снайперы и беспилотники противника», — рассказали журналистам в пресс-службе.
В одном из детских оздоровительных лагерей, превращенном боевиками в опорный пункт, нашли винтовку американского производства, которую использовали для снайперского огня. Как утверждается, владелец бросил ее при отступлении у огневой точки.
«Винтовка американского производства, в кейсе для неё патроны калибра 5,56 мм. Коллиматорный прицел», — заявил официальный представитель луганского ведомства Иван Филипоненко.
Ранее в российском Минобороны заявили, что украинские силовики укрепили позиции на северодонецком предприятии «Азот» и разместили там тяжелое вооружение. В ведомстве также утверждают, что они удерживают в заложниках около тысячи человек — как сотрудников, так и местных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.