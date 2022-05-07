ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники на Украине

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражены 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области.
«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники», — сказал генерал на брифинге.
Конашенков добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в подконтрольном Киеву районе города Артемовск в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.